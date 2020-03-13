  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бой Альварес – Сондерс могут отменить
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Альварес – Сондерс могут отменить

Бокс
(1 голосов)

Коронавирус повлияет на планы Канело?

Бой Альварес – Сондерс могут отменить
Новина українською

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 2 мая в Лас-Вегасе должен провести бой с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).

Бой Альварес – Сондерс официально до сих пор не подтвержден из-за пандемии коронавируса, сообщает ESPN. В Golden Boy Promotions не готовы дать 100-процентную гарантию, что вечер бокса 2 мая состоится.

Ожидается, что сегодня президент промоутерской компании Эрик Гомес проведет встречу с руководством сервиса DAZN. Стороны обсудят ближайшие планы, включая и следующий бой Альвареса.

Не исключено, что Канело не выйдет на ринге в мае на бой с Сондерсом. Более того, поединок не будет перенесен на другую дату.

В случае отмены боя с британцем Сауль Альварес в сентябре проведет третий поединок с чемпионом IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сауль Альварес коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...