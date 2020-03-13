Бой Альварес – Сондерс могут отменить

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 2 мая в Лас-Вегасе должен провести бой с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).

Бой Альварес – Сондерс официально до сих пор не подтвержден из-за пандемии коронавируса, сообщает ESPN. В Golden Boy Promotions не готовы дать 100-процентную гарантию, что вечер бокса 2 мая состоится.

Ожидается, что сегодня президент промоутерской компании Эрик Гомес проведет встречу с руководством сервиса DAZN. Стороны обсудят ближайшие планы, включая и следующий бой Альвареса.

Не исключено, что Канело не выйдет на ринге в мае на бой с Сондерсом. Более того, поединок не будет перенесен на другую дату.

В случае отмены боя с британцем Сауль Альварес в сентябре проведет третий поединок с чемпионом IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).