Чисора – крепкий орешек. Вспоминаем бой британца с Кличко. ВИДЕО

Дерек Чисора и Виталий Кличко сошлись на ринге в феврале 2012 года. Еще до стартового гонка бой стал скандальным – на взвешивании претендент из Великобритании дал чемпиону WBC пощечину, а непосредственно перед первым раундом плюнул в лицо Владимиру Кличко, который приехал в Мюнхен поддержать брата.

За 12 раундов Кличко-старшему так и не удалось нанести Чисоре существенный урон. 40-летний украинец выиграл единогласным решением судей и организовал для Чисоры третье поражение в карьере.

Судьи отдали Виталию Кличко 10 из 12 раундов, а по количеству точных ударов украинский боксер переиграл претендента со счетом 211 на 163. При этом Кличко был точен в 35% попыток, а Чисора доносил до цели практически каждый второй удар (45%).

Бой Дерека Чисоры и Александра Усика состоится 23 мая в Лондоне. Это будет второй поединок для украинца в супертяжелом дивизионе.