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Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов. ВИДЕО
Боксеры взглянули друг другу в глаза на пресс-конференции в Лондоне.
Первая официальная встреча Александра Усика (17-0, 13 КО) и Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) прошла без инцидентов.
FACE OFF | @usykaa vs @DerekWarChisora ????#UsykChisora pic.twitter.com/0roctCxFri— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 13, 2020
Бой Усик – Чисора должен состояться 23 мая в Лондоне на арене О2.
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