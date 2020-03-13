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Усик решил обезопасить себя от коронавируса во время дуэли взглядов Чисорой
Поединок состоится в Лондоне
Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) во время дуэли взглядов с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) решил обезопасить себя от коронавируса.
Бой Усик – Чисора должен состояться 23 мая в Лондоне на арене О2.
Украинец сделал селфи с оппонентом, после чего распылил в воздух антисептик из балончика.
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