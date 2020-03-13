  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бой Альвареса с Сондерсом могут перенести из-за коронавируса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Альвареса с Сондерсом могут перенести из-за коронавируса

Бокс
(1 голосов)

Пока только слухи

Бой Альвареса с Сондерсом могут перенести из-за коронавируса
Новина українською

2 мая в Лас-Вегасе должен состояться поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBA Franchise Саулем Альваресом и чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерсом. Бой пройдёт в категории, в которой выступает шотландец.

Промоутеры официально ещё не объявляли о подписании контракта, однако уже сейчас обсуждается возможность переноса встречи из-за пандемии коронавируса, сообщает Boxingnews24.

Вместе с тем подчёркивается, что организаторы схватки заинтересованы провести её именно 2 мая. На эту дату приходятся выходные дни, связанные с мексиканским национальным праздником.

Отметим, что Атлетическая комиссия штата Невада пока не отменяла проведения турниров по боксу и смешанным единоборствам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Билли Джо Сондерс Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...