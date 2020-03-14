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Тедди Атлас: Если кто-то и может сделать апсет с Ломаченко, то только Лопес
Комментарий специалиста
Тренер украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) Тедди Атлас прокомментировал бой украинского чемпиона в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и мексиканца Тоофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Его слова цитирует Sirius XM Boxing:
"Лопес сокращает дистанцию в ужасно бысторй манере. Очень похоже на то, как это делал Пакьяо, когда он был на пике. Если кто и может сделать апсет с Ломаченко прямо сейчас, это Теофимо Лопес.
Это будет опасный бой. Из-за быстрого сокращения дистанции, мощи в правой руке, хитрости", - сказал Атлас.
Напомним, что бой Ломаченко - Лопес должен состояться 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.