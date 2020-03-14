Тедди Атлас: Если кто-то и может сделать апсет с Ломаченко, то только Лопес

Тренер украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) Тедди Атлас прокомментировал бой украинского чемпиона в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и мексиканца Тоофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Его слова цитирует Sirius XM Boxing:

"Лопес сокращает дистанцию ​​в ужасно бысторй манере. Очень похоже на то, как это делал Пакьяо, когда он был на пике. Если кто и может сделать апсет с Ломаченко прямо сейчас, это Теофимо Лопес.

Это будет опасный бой. Из-за быстрого сокращения дистанции, мощи в правой руке, хитрости", - сказал Атлас.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес должен состояться 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.