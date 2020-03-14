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Александр Усик: Все нормально, мы тренируемся, едим чеснок, лук и радуемся жизни
Комментарий украинца
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) после пресс-конференции к бою с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) в интервью Second Out рассказал, как он борется с коронавирусом, и против кого из чемпионов хочет драться.
"По поводу вируса: все нормально, мы тренируемся, едим лук, чеснок и радуемся жизни.
Я не знаю, что будет с тем, кто проигрывает в нашем бою с Чисорой. С кем из чемпионов я хочу боксировать? С Джошуа, ведь у него три пояса".
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