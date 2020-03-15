Дэвид Хэй: Один из лучших боксеров в истории тяжелого веса поднялся в супертяжи, но пока ничего не достиг

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Дэвид Хэй, который ко всему является менеджером Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) прокомментировал предстоящий бой своего подопечного против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Один из лучших боксеров за всю историю тяжелого веса поднялся в супертяжи, но здесь он пока ничего не достиг. Все мы знаем сильные стороны Усика, но Чисора и не будет пытаться перебоксировать его.

Он втянет его в драку с первых же секунд. Я думаю, Усик достаточно смелый, чтобы встретить Дерека, так как считает, что он гораздо техничнее и лучше. Но Усик еще не дрался с такими боксерами, как Чисора. Усик не понимает, как драться против 120-килограммового тарана", - сказал Хэй.

Напомним, что раньше Усик рассказал, как борется с коронавирусом.