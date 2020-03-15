Дерек Чисора о коронавирусе: Больно смотреть, как гибнут люди

Будущий соперник украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) британец Дерек Чисора высказался поповоду распространения коронавируса в мире. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Больно смотреть, как гибнут люди. Человечество, у которого много ресурсов и огромное количество денег не знает, как предотвратить это. Это настоящий геноцид.

Мне кажется, что люди - самые разрушительные существа на Земле. Думаю, что коронавирус выведен искусственно", - сказал Чисора.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал о методах борьбы с COVID-19.