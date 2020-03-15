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Александр Усик заболел новым видом вируса. Видео
Украинец подхватил хэппи-вирус
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) сообщил своим поклонникам, что заболел новым видом вируса - "хэппи-вирус". Его слова цитирует luckypunch.net:
Напомним, что ранее Дерек Чисора высказался о коронавирусе.
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