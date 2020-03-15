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Александр Усик заболел новым видом вируса. Видео

Бокс
(9 голосов)

Украинец подхватил хэппи-вирус

Александр Усик заболел новым видом вируса. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) сообщил своим поклонникам, что заболел новым видом вируса - "хэппи-вирус". Его слова цитирует luckypunch.net:

Напомним, что ранее Дерек Чисора высказался о коронавирусе.

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В статье: Александр Усик
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