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Александр Красюк: Вопрос возвращения Владимира Кличко в ринг остается открытым

Бокс
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Александр Красюк: Вопрос возвращения Владимира Кличко в ринг остается открытым
UA-Футбол
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Промоутер компании К2 Александр Красюк сообщил, что вопрос возвращения Владимира Кличко в большой бокс находится под вопросом для него самого. Его слова цитирует "Зе Интервьюер":

"Я не знаю, клянусь. Спросите Виталия, вернется Владимир или нет. Да, Владимир форму не теряет, но и Виталий тоже. Старший брат не спаррингует, но постоянно тренируется. Возможно, и отбоксирует Володя. Я не знаю, он сам не принял решение. Победа Фьюри над Уайлдером может стать для него раздражителем. Джошуа для него - не раздражитель, а близкий друг.

Володя принимает решение не на основании раздражителя, а исходя из того, хочет ли он вернуться в бокс. Финансовая сторона не может сыграть никакой роли. Если Владимир Кличко проведет бой с Фьюри, боксеры по умолчанию заработают большие деньги. Вопрос в том, хочет Володя этого или нет.

Я думаю, что он хочет, потому что бывших боксеров не бывает. Мне кажется, что и Виталий тоже хотел бы в ринг вернуться. Считаю, что у Володи это вопрос открытый", - сказал Красюк.

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В статье: Кличко Александр Красюк
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