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Боб Арум заявил о возможности переноса боя Ломаченко - Лопес

Бокс
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Есть такой риск, но все надеются на лучшее

Боб Арум заявил о возможности переноса боя Ломаченко - Лопес
UA-Футбол
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Промоутер украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Боб Арум заявил, что бой его подопечного против мексиканца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) может быть перенесен. Его слова цитирует инсайдер Майк Копинджер:

"Арена "Madison Square Garden" собиралась дать большую гарантию, чтобы заполучить этот бой. Если не будет зрителей, то это предложение станет неактуальным.

Мы ничего не можем сделать. Разве что объяснить ситуацию бойцам", - заявил Арум.

Напомним, что ранее бой украинского супертяжеловеса Выхриста был перенесен.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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