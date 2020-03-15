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Александр Усик продолжает подготовку к бою против Чисоры. Видео
Украинец тренируется
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к бою против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Видео с тренировки он выложил на своей официальной странице в Instagram:
Напомним, что бой Усик - Чисора состоится 23 мая в Лондоне на арене О2.
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