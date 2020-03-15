Дерек Чисора о бое с Усиком: Давайте пошумим, я заряжен на нокаут

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) поделился ожиданиями от боя против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Не знаю, зачем Усик пошел на этот риск, но наш бой будет отличным. Я рад. Он выйдет или драться, или боксировать.

Поединок пойдет по одному из этих сценариев. Но никто не знает, по какому именно. Я уверен только в одном: нам нужно тренировать свои навыки, чтобы пройти через любой ад. Это будет потрясающий бой. Я буду воевать с левшой. Давайте пошумим. Я заряжен на нокаут", - заявил Чисора.

Напомним, что бой Усик - Чисора должен состояться 23 мая в Лондоне на арене О2.