Промоутер: Бой Альварес-Сондерс все еще в силе

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 2 мая в Лас-Вегасе должен провести бой с Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО), но из-за пандемии коронавируса высока вероятность того, что вечер бокса будет отменен или перенесен на неопределенный срок.

"Условия согласованы. Бой должны были объявить сегодня, но в связи с тем, что происходит в США там подумали – давайте подождем еще неделю. Думаю, 2 мая по-прежнему в силе.

Но, конечно, этот вопрос могут решить за них. Не Golden Boy Promotions решит и не Matchroom Boxing. Просто скажут: мы запрещаем любые шоу. И все", - сказал Хирн.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал организаторам на ближайшие восемь недель отменить или отложить все массовые мероприятия.

Если бой с Билли Джо Сондерсом не состоится в мае, то Сауль Альварес готов подождать до сентября и провести третий поединок с Геннадием Головкиным.