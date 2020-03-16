  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер: Бой Альварес-Сондерс все еще в силе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер: Бой Альварес-Сондерс все еще в силе

Бокс
(1 голосов)

Эдди Хирн не хочет отменять большой вечер бокса.

Промоутер: Бой Альварес-Сондерс все еще в силе
Новина українською

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 2 мая в Лас-Вегасе должен провести бой с Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО), но из-за пандемии коронавируса высока вероятность того, что вечер бокса будет отменен или перенесен на неопределенный срок.

"Условия согласованы. Бой должны были объявить сегодня, но в связи с тем, что происходит в США там подумали – давайте подождем еще неделю. Думаю, 2 мая по-прежнему в силе.

Но, конечно, этот вопрос могут решить за них. Не Golden Boy Promotions решит и не Matchroom Boxing. Просто скажут: мы запрещаем любые шоу. И все", - сказал Хирн.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал организаторам на ближайшие восемь недель отменить или отложить все массовые мероприятия.

Если бой с Билли Джо Сондерсом не состоится в мае, то Сауль Альварес готов подождать до сентября и провести третий поединок с Геннадием Головкиным.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Билли Джо Сондерс Сауль Альварес Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...