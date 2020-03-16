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Фьюри грозит дисквалификация на 8 лет

Бокс
(2 голосов)

Тайсон Фьюри (30-0-1, 20 КО) доигрался?

Фьюри грозит дисквалификация на 8 лет
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Вскоре после триумфального выступления Фьюри в реванше с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) британский фермер Мартин Кэрфут заявил, что в 2015 году команда Фьюри предлагала ему взятку в размере 30 тысяч долларов за ложные показания по допинговому скандалу.

Теперь же Daily Mail сообщает, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) фактически может поставить точку в карьерах Фьюри и его двоюродного брата Хьюи. Если UKAD признает братьев Фьюри в фальсификации допингового дела 2017 года, то их могут отстранить от бокса на восемь лет.

С учетом того, что Тайсону Фьюри в августе исполнится 32 года, эта дисквалификация с высокой долей вероятности станет бесславным завершением его пути в профессиональном боксе.

У Тайсона Фьюри грандиозные планы на ближайшие бои. Летом британец может в третий раз встретиться с Деонтеем Уайлдером, а на конец года ему прогнозируют бой с Энтони Джошуа за все титулы в супертяжелом дивизионе.

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В статье: Допинг Тайсон Фьюри
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