Постол прибыл в США на чемпионский бой

Виктор Постол (31-2, 12 КО) 9 мая во Фресно должен подраться с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

Постол и Рамирес должны были выяснить сильнейшего 1 февраля в Китае, но из-за эпидемии коронавируса в Top Rank отменили вечер бокса.

Не исключено, что и в этот раз боксеры так и не выйдут на ринг. В США на ближайшие 8 недель запретили массовые мероприятия.

Постол накануне прилетел в Лос-Анджелес для заключительного этапа подготовки к чемпионскому поединку. Об этом украинец сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что за бой с Рамиресом Виктор Постол заработает 675 тысяч долларов.