Экс-соперник Кличко: Усик не готов к Чисоре

Александр Усик (17-0, 13 КО) 23 мая в Лондоне примет первый серьезный тест в супертяжелом весе – титулованный украинец окажется на одном ринге с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Дженнингс, который в 2015 году в США по очкам проиграл бывшему гегемону хэвивейта Владимиру Кличко, пессимистично настроен относительно украинца.

"Отличный тест для Усика. Реально тест невероятно высокого уровня. Настолько высокого, что многие и вовсе считают, что Усик не понимает всего масштаба того теста, на который он подписался. И, признаться, я тоже считаю, что украинец не до конца понимает всю сложность задачи.

И его дебют в хэвивейте против Чазза Уизерспуна только утвердил меня в этом мнении. Я видел Дерека в деле. Поэтому не верю, что Усик к такому готов. И я не уверен, что он полностью отдаёт себе отчет в том, с чем ему предстоит иметь дело.

Чисора не выйдет за чеком. Он будет драться. До последнего", - сказал Дженнингс.