Президент WBC оправдал Фьюри в допинговом скандале

Над Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) нависла угроза 8-летней дисквалификации после того, как британский фермер Мартин Кэрфут заявил, что в 2015 году команда Фьюри предлагала ему взятку в размере 30 тысяч долларов за ложные показания по допинговому скандалу.

"По моему личному мнению, человек, который утверждал, что принял деньги за ложную информацию, должен быть судимым, особенно с учетом того, что он пять лет ждал, чтобы рассказать свою историю.

Примерно в то время Фьюри не был связан с WBC, он не дрался с Кличко за пояс WBC, поэтому этот вопрос не влияет на него как на нашего чемпиона мира в супертяжелом весе", - сказал Сулейман для SunSport.

Тайсон Фьюри завоевал титул WBC в хэвивейте в феврале после досрочной победы над Деонтеем Уайлдером.