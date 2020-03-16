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Усик: Я болен

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Украинец признался, что заболел хэппивирусом

Усик: Я болен
Новина українською

Украинский тяжеловес Александр Усик признался, что заболел новым видом вируса. Об этом боксер сообщил во время прямого эфира в "Инстаграмме"

"Я хочу вам кое в чем признаться. Вот прямо откровенно сказать, что я болен. Заболел я. И могу назвать чем.

Новый виток вируса. Им болеют многие люди, но до конца не знают. Но я уже узнал. Я точно этим болен. Хэппивирус. Да. Еще раз повторю: хэппивирус. Ха-ха-ха-ха. Я болен хэппивирусом", – сказал Усик.

Напомним, что следующий бой украинец проведет против британского боксера Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) 23 мая на арене O2 в Лондоне

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В статье: Александр Усик
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