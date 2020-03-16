Владимир Кличко: Вирус COVID19 – это невероятный и гигантский вызов для всех нас

Бывший линейный чемпион супертяжелого веса Владимир Кличко высказался о ситуации с коронавирусом COVID19, из-за которого по всему миру началась паника.

"Мы переживаем особенное время, а особые времена требуют особых сообщений. Как вы знаете, я люблю вызовы. Они позволяют нам выйти за привычные рамки, дать нам ощущение полной жизни. Однако некоторые проблемы гораздо больше других. Вирус COVID19 – это невероятный и гигантский вызов для всех нас, наших правительств, наших систем здравоохранения, нашей экономики, для человечества.

Пришло время встретиться с этой проблемой лицом к лицу и внести свой личный вклад. Главный посыл – очистить наши руки. Также очень важно очистить наши головы. Дело не в том, чтобы быть оптимистом или пессимистом. Это больше о том, чтобы быть реалистом. Мы не должны паниковать, но в тоже время не должны быть неготовыми к этой ситуации. Мы должны оставаться объективными и способными действовать.

Где должен быть наш фокус?

Прямо сейчас, мы должны сосредоточиться на самом необходимм – защите и спасении жизней. Жизни пожилых людей и части населения, живущих не в лучших условиях – в наибольшей опасности и зоне риска. Но давайте не обманывать себя: любой может быть инфицирован, стать носителем и распространителем вируса, и мы не можем быть неосторожны или эгоистичны.