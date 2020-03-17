Буценко завоевал лицензию на Олимпиаду

Билет на Олимпийские игры в Токио Николай Буценко завоевал в категории до 57 кг после победы в 1/8 финала европейского лицензионного турнира над представителем Армении Артуром Базеяном (5:0).

Буценко может во второй раз выступить на Олимпиаде. Четыре года назад в Рио-да-Жанейро Николай в первом раунде неожиданно проиграл боксеру из Марокко Мохамеду Хамоту.

Из-за пандемии коронавируса турнир в Лондоне был досрочно прерван. Одним из тех, кто не успел подтвердить свое участие в Олимпиаде, оказался Александр Хижняк, который в 1/8 финала в категории до 75 кг в первом раунде нокаутировал азербайджанца Камрана Шахсуварли.