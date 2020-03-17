Бокса не будет. Бои Альвареса, Бетербиева и Иноуэ перенесены

Промоутерская компания Golden Boy Promotions объявила, что бой между Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО) и Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО) отложен на неопределенный срок. Боксеры должны были выйти на ринг 2 мая в Лас-Вегасе.

Не состоится и следующий бой экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО). Россиянин 25 апреля должен был драться с Салливаном Баррерой (22-3, 14 КО).

В Top Rank отменили все вечера бокса, запланированные на март-апрель. На этот период у Боба Арума в программе были бои при участии чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (15-0, 14 КО) и обладателя поясов WBA и IBF в легчайшем дивизионе Наои Иноуэ (19-0, 16 КО).

До ближайших боев Виктора Постола, Александра Усика и Василия Ломаченко коронавирус пока не добрался.