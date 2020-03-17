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Джошуа не сможет стать абсолютным чемпионом мира без Усика

Бокс
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Бейся или отдай титул.

Джошуа не сможет стать абсолютным чемпионом мира без Усика
Новина українською

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на конец года нацелился на бой с новым чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), но между двумя британцами стоит обязательный претендент по линии WBO Александр Усик (17-0, 13 КО), который не готов идти на уступки и будет твердо добиваться чемпионского поединка.

"Бой Джошуа – Фьюри не получится организовать до поединка с Усиком. На данный момент нам нужно победить Чисору, после чего мы должны получить бой за титул WBO.

Верю, что Джошуа также хочет провести бой с Усиком. Он видит серьезный вызов в Александре и хочет его принять. Все говорят, что Александр создаст проблемы для Джошуа, но Энтони так не думает и он хочет доказать всем, что является сильнее.

Есть смысл провести этот бой Джошуа – Усик в Великобритании. Бессмысленно организовывать этот поединок в США. Британские фанаты знают Усика", - заявил менеджер Усика Эгис Климас в интервью Sky Sports.

Александр Усик 23 мая в Лондоне проведет бой с Дереком Чисорой, а Энтони Джошуа в июне встретится с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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