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Усика включили в топ-5 боксеров супертяжелого веса

Бокс
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Мнение Дэвида Хэя.

Усика включили в топ-5 боксеров супертяжелого веса
Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях поставил Александра Усика (17-0, 13 КО) на пятую позицию в рейтинге лучших боксеров супертяжелого дивизиона.

"Он был намного сильнее, чем все остальные в тяжелом весе. Я понимаю, почему WBO сделала его обязательным претендентом на титул", - говорит британец.

Выше Усика Хэй в рейтинге поставил Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и победителя боя Диллиан Уайт – Александр Поветкин (2 мая в Манчестере).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа не сможет стать абсолютным чемпионом мира без Усика.

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В статье: Александр Усик Дэвид Хэй
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