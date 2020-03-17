Усика включили в топ-5 боксеров супертяжелого веса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях поставил Александра Усика (17-0, 13 КО) на пятую позицию в рейтинге лучших боксеров супертяжелого дивизиона.

"Он был намного сильнее, чем все остальные в тяжелом весе. Я понимаю, почему WBO сделала его обязательным претендентом на титул", - говорит британец.

Выше Усика Хэй в рейтинге поставил Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и победителя боя Диллиан Уайт – Александр Поветкин (2 мая в Манчестере).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа не сможет стать абсолютным чемпионом мира без Усика.