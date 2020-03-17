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Усик о коронавирусе: Ходите в храм, исповедайтесь

Бокс
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У Александра Усика (17-0, 13 КО) своеобразное отношение к сложной ситуации.

Усик о коронавирусе: Ходите в храм, исповедайтесь
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса во всем мире погибло свыше 7000 тысяч человек. Многие страны ушли на карантин и полностью отказались от всех массовых мероприятий.

"Самый страшный вирус, которым мы болеем, – это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное.

Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедайтесь и тогда будет все хорошо.

Если Всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить.

Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет.

Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается, потому что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу", - сказал Усик в обращении для фанатов на странице Luckypunch.net в Facebook.

Александр Усик свой второй бой в супертяжелом весе должен провести 23 мая в Лондоне против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

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В статье: Александр Усик коронавирус
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