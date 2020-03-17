Бой Джошуа и Пулева может быть перенесен

Поединок между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

"Энтони просил бой в Великобритании. До 20 июня осталось еще много времени, и эта дата продолжает оставаться в наших планах. Мы говорили с "Тоттенхэмом" и убедились, что мы мыслим одинаково. Мы знаем, что у нас одинаковая стратегия продвижения, но решение за АПЛ.

В планах есть утверждение новых дат и это может коснуться поединка Джошуа – Пулев. Теоретически этот бой может пройти в июле. У нас есть потенциальная дата, но мы надеемся на 20 июня"

Напомним, что бой Джошуа – Пулев анонсирован на 20 июня в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма", однако бой может быть перенесен на июль.