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В ДТП погиб экс-боксер Украинская атаманов

Бокс
(2 голосов)

Ему было 22 года

В ДТП погиб экс-боксер Украинская атаманов
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Бывший участник боксерской команды Украинские атаманы Дмитрий Лисовой погиб в ДТП.

17 марта в Киевской области на Новообуховской трассе столкнулись Audi и Deawoo, в результате столкновения 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo — погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

В ДТП погиб экс-боксер Украинская атаманов - изображение 1

Напомним, что Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу, а также выступал за боксерский клуб Украинские атаманы.

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В статье: Дмитрий Лисовой
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Источник:
fakty
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