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В ДТП погиб экс-боксер Украинская атаманов
Ему было 22 года
Бывший участник боксерской команды Украинские атаманы Дмитрий Лисовой погиб в ДТП.
17 марта в Киевской области на Новообуховской трассе столкнулись Audi и Deawoo, в результате столкновения 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo — погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, что Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу, а также выступал за боксерский клуб Украинские атаманы.
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Источник:fakty
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