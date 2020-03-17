В ДТП погиб экс-боксер Украинская атаманов

Бывший участник боксерской команды Украинские атаманы Дмитрий Лисовой погиб в ДТП.

17 марта в Киевской области на Новообуховской трассе столкнулись Audi и Deawoo, в результате столкновения 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo — погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, что Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу, а также выступал за боксерский клуб Украинские атаманы.