Усик: Зовите меня Александр, а не Олександр

Украинский боксёр Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, объяснил, как правильно следует произносить его имя.

"Моё имя – Александр. Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, а Олександр – это по-украински. Но я Александр", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.

Напомним, следующим соперником украинского боксёра станет британский тяжеловес Дерек Чисора. Поединок запланирован на 23 мая.