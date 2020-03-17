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Усик: Зовите меня Александр, а не Олександр
Боксеру не нравится его имя на родном языке
Украинский боксёр Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, объяснил, как правильно следует произносить его имя.
"Моё имя – Александр. Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, а Олександр – это по-украински. Но я Александр", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.
Напомним, следующим соперником украинского боксёра станет британский тяжеловес Дерек Чисора. Поединок запланирован на 23 мая.
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Источник:Behind The Gloves
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