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Усик: Зовите меня Александр, а не Олександр

Бокс
(6 голосов)

Боксеру не нравится его имя на родном языке

Усик: Зовите меня Александр, а не Олександр
Новина українською

Украинский боксёр Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, объяснил, как правильно следует произносить его имя.

"Моё имя – Александр. Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, а Олександр – это по-украински. Но я Александр", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.

Напомним, следующим соперником украинского боксёра станет британский тяжеловес Дерек Чисора. Поединок запланирован на 23 мая.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
Behind The Gloves
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