Чисора: Собираюсь вырубить Усика, только тогда я буду счастлив

Британский тяжеловес Дерек Чисора прокомментировал предстоящий бой против украинца Александра Усика.

"Мой настрой на этот бой: взять, что есть у Усика и сделать это моим. Желательно, очень быстро.

Я хочу войти в его дом и взять его силой. Это то, что я намерен сделать.

Но если он нокаутирует меня – что поделать. Однако я собираюсь вырубить его, только тогда я буду счастлив", – заявил Чисора.

Бой Усик – Чисора состоится 23 мая в Лондоне.