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Чисора: Собираюсь вырубить Усика, только тогда я буду счастлив
Британец надеется, что ему удастся одолеть украинца
Британский тяжеловес Дерек Чисора прокомментировал предстоящий бой против украинца Александра Усика.
"Мой настрой на этот бой: взять, что есть у Усика и сделать это моим. Желательно, очень быстро.
Я хочу войти в его дом и взять его силой. Это то, что я намерен сделать.
Но если он нокаутирует меня – что поделать. Однако я собираюсь вырубить его, только тогда я буду счастлив", – заявил Чисора.
Бой Усик – Чисора состоится 23 мая в Лондоне.
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