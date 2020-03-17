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Чисора: Собираюсь вырубить Усика, только тогда я буду счастлив

Бокс
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Британец надеется, что ему удастся одолеть украинца

Чисора: Собираюсь вырубить Усика, только тогда я буду счастлив
Новина українською

Британский тяжеловес Дерек Чисора прокомментировал предстоящий бой против украинца Александра Усика.

"Мой настрой на этот бой: взять, что есть у Усика и сделать это моим. Желательно, очень быстро.

Я хочу войти в его дом и взять его силой. Это то, что я намерен сделать.

Но если он нокаутирует меня – что поделать. Однако я собираюсь вырубить его, только тогда я буду счастлив", – заявил Чисора.

Бой Усик – Чисора состоится 23 мая в Лондоне.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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