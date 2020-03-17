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ФБУ эвакуирует сборную Украины по боксу из Лондона

Бокс
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Наши спортсмены участвовали в Европейском лицензионном турнире

ФБУ эвакуирует сборную Украины по боксу из Лондона
Новина українською

Федерация бокса Украины эвакуирует национальную сборную по боксу из Лондона, где проходил Европейский лицензионный турнир. Сборная Украины вылетит на родину сегодня в 22:00.

Напомним, что лицензионный турнир по боксу был приостановлен вчера из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления соревнований будет названа позднее.

Единственную лицензию на Олимпиаду-2020 для Украины завоевал Николай Буценко (до 57 килограмм).

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В статье: сборная Украины по боксу
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