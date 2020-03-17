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ФБУ эвакуирует сборную Украины по боксу из Лондона
Наши спортсмены участвовали в Европейском лицензионном турнире
Федерация бокса Украины эвакуирует национальную сборную по боксу из Лондона, где проходил Европейский лицензионный турнир. Сборная Украины вылетит на родину сегодня в 22:00.
Напомним, что лицензионный турнир по боксу был приостановлен вчера из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления соревнований будет названа позднее.
Единственную лицензию на Олимпиаду-2020 для Украины завоевал Николай Буценко (до 57 килограмм).
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