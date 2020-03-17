ФБУ эвакуирует сборную Украины по боксу из Лондона

Федерация бокса Украины эвакуирует национальную сборную по боксу из Лондона, где проходил Европейский лицензионный турнир. Сборная Украины вылетит на родину сегодня в 22:00.

Напомним, что лицензионный турнир по боксу был приостановлен вчера из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления соревнований будет названа позднее.

Единственную лицензию на Олимпиаду-2020 для Украины завоевал Николай Буценко (до 57 килограмм).