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Майк Тайсон: Я горжусь тем, что Фьюри назвали в мою честь
Майк хотел бы посмотреть бой Фьюри - Джошуа
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал возможный поединок британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
"Мне очень нравится Фьюри. Я горжусь тем, что его назвали в мою честь. Бойцовский стиль Фьюри отлично работает для него.
Фьюри и Джошуа находятся в лучшей форме, которая только может быть. Не знаю, как бы завершился их бой, но я бы хотел его посмотреть. Это будет большой денежный поединок", – сказал Тайсон.
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Источник:ua.tribuna
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