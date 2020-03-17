Майк Тайсон: Я горжусь тем, что Фьюри назвали в мою честь

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал возможный поединок британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

"Мне очень нравится Фьюри. Я горжусь тем, что его назвали в мою честь. Бойцовский стиль Фьюри отлично работает для него.

Фьюри и Джошуа находятся в лучшей форме, которая только может быть. Не знаю, как бы завершился их бой, но я бы хотел его посмотреть. Это будет большой денежный поединок", – сказал Тайсон.