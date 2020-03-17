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Майк Тайсон: Я горжусь тем, что Фьюри назвали в мою честь

Бокс
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Майк хотел бы посмотреть бой Фьюри - Джошуа

Майк Тайсон: Я горжусь тем, что Фьюри назвали в мою честь
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал возможный поединок британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

"Мне очень нравится Фьюри. Я горжусь тем, что его назвали в мою честь. Бойцовский стиль Фьюри отлично работает для него.

Фьюри и Джошуа находятся в лучшей форме, которая только может быть. Не знаю, как бы завершился их бой, но я бы хотел его посмотреть. Это будет большой денежный поединок", – сказал Тайсон.

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В статье: Майк Тайсон Тайсон Фьюри
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Источник:
ua.tribuna
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