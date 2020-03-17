Умер дядя и тренер Флойда Мейвезера

17 марта, в возрасте 58 лет скончался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер, сообщает TMZ.

Он был известен тем, что тренировал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, своего племянника Флойда Мейвезера.

О причинах смерти Роджера Мейвезера ничего не сообщается. Вместе с тем известно, что он с пренебрежением относился к собственному здоровью. В прошлом Флойд Мейвезер утверждал, что его дяде можно дать 80 лет.

Несколько лет назад Роджер Мейвезер потерялся на улице, но вскоре был обнаружен. По сведениям источников, Флойд Мейвезер тяжело переживает смерть близкого родственника.