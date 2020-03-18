Головкин и Альварес согласовали третий бой

Инсайдер The Athletic Лэнс Пагмайер сообщил, что команды Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) и Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) достигли принципиальной договоренности о проведении третьего поединка.

Третья серия противостояния двух звезд среднего веса состоится 12 сентября в Техасе на арене AT&T Stadium в Арлингтоне.

Головкин и Альварес перед третьим боем планируют промежуточные поединки против Камила Шереметы и Билли Джо Сондерса соответственно, но из-за пандемии коронавируса все идет к тому, что боксерам придется пересмотреть свои планы.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин впервые встретились в сентябре 2017 года – тот бой завершился спорной ничьей. В реванше годом позже мексиканец с минимальным перевесом на судейских записках нанес боксеру из Казахстана первое поражение в карьере.