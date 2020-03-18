Мейвезер: Смерть дяди – ужасная потеря для всех нас

Накануне стало известно, что многолетний тренер Мейвезера Роджер умер в возрасте 58 лет. Здоровье бывшего боксера в последние годы сильно ухудшилось.

"Дядя был одним из самых важных людей в моей жизни на ринге и за его пределами. Роджер был великим чемпионом и одним из лучших тренеров по боксу.

К сожалению, здоровье его подводило в течение нескольких лет, и теперь он наконец может упокоиться с миром.

Роджер был целым миром для меня, моего отца Флойда-старшего, моего дяди Джеффа, всей нашей семьи. Это ужасная потеря для всех нас.

Мы благодарны за всю ту любовь и добрые пожелания, которые мы уже получили. Мне это помогает понять, что он так много отдал спорту, который был его первой и вечной любовью", - цитирует Мейвезера портал Fightnews.com.