Фьюри грозит 8-летняя дисквалификация. Насколько все серьезно?

Каких-то три недели назад Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе на молекулы разобрал Деонтея Уайлдера и стал первым боксером в истории супертяжелого веса, которому удалось завоевать каждый из четырех главных поясов. Но «Цыганский король» не был бы собой, если бы его имя в очередной раз не всплыло в каком-нибудь скандале. И в этот раз Фьюри не до шуток – на кон поставлена его карьера в боксе.

Допинговый скандал – шлейф из прошлого

Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи в феврале 2015 года сдали положительные допинг тесты на нандролон – анаболический стероид пролонгированного действия. Британское антидопинговое агентство (UKAD) целых 16 месяцев изучало вопрос и выдвинуло обвинения братьям только в июне 2016-го. К тому времени Фьюри уже находился на троне супертяжелого дивизиона, с которого после победы единогласным решением судей сенсационно сбросил долгоиграющего чемпиона из Украины Владимира Кличко.

Пока Фьюри страдал от депрессии, употреблял наркотики и откровенно саботировал реванш с Кличко, в UKAD потратили еще полтора года, чтобы таки выяснить, как запрещенное вещество могло попасть в организм Тайсона. Окончательный вердикт едва ли кого-то удивил – Фьюри пополнил и без того внушительный список спортсменов, переложивших все свои проблемы на некачественное мясо, о происхождении которого команда боксера естественно ничего не знала.

Братья Фьюри заключили сделку с UKAD, согласившись с двухлетней дисквалификацией, сроки которого истекали спустя несколько дней после подписания документов. Второе обвинение против Тайсона Фьюри за отказ пройти допинг-тест в сентябре 2016 года тут же было благополучно закрыто.

Существует мнение, что Британское антидопинговое агентство было вынуждено пойти навстречу братьям Фьюри из-за угрозы банкротства. За время следствия UKAD потратило свыше 800 тысяч долларов, что несомненно нанесло серьезный удар по бюджету организации и вынудило ее форсировать окончание допингового дела.

Звездный миг Фьюри испортил простой фермер из Ланкашира

Информационная бомба взорвалась в тот момент, когда Фьюри все еще продолжает наслаждаться своим триумфальным выступлением в реванше с Уайлдером, а его отец и менеджер не устают подсчитывать количество миллионов, которые вскоре можно будет сорвать за супербой с Энтони Джошуа.

Жизнь Фьюри изрядно подпортили запоздалые откровения 70-летнего фермера Мартина Кэрфута. Он признался, что в 2017 году за 25 тысяч фунтов вызвался помочь Фьюри и его брату в получении алиби в их разборках с UKAD. Вы все правильно поняли – именно два письменных заявления Кэрфута с подтверждением того, что к нему обратился один из членов команды Фьюри, который «хотел регулярно приобретать большое количество высококачественного свежего мяса для Тайсона и Хьюи, у которых были специфические диеты с высоким содержанием белка», позволили Фьюри объяснить наличие в его допинг-пробе стероидов.

«Я сыт по горло ложью и обманом. Общественность должна знать правду. Я чувствую себя обманутым и использованным. Никогда не поставлял кабанов Тайсону Фьюри или его команде. Я никогда не держал кабанов. Я никогда не убивал дикого кабана. Они были в панике. Они пришли ко мне и сказали, что у них есть проблема. Попросили подтвердить, что я поставлял кабанов. Это помогло бы им соскочить с крючка, и я согласился. Я очень хорошо знал парня, который обратился ко мне. Он оказал мне несколько услуг», - сказал Кэрфут для Daily Mail.

К слову, обещанные 25 тысяч фунтов предприимчивый дедушка так и не получил.

И какова реакция на скандал?

Британское антидопинговое агентство (UKAD) готово поставить крест на карьерах братьев Фьюри, если показания Мартена Кэрфута будут подтверждены.

«Каждый из братьев Фьюри может получить отстранение от бокса на восемь лет, если их признают виновными в фальсификации первоначального расследования, в результате которого оба боксера получили по два года дисквалификации за применение нандролона».

У Фьюри, конечно же, все отрицают. Менеджер Тайсона Фрэнк Уоррен не стал отсиживаться в обороне, а обвинил Кэрфута в попытке шантажа.

«Этот человек написал мне письмо в октябре прошлого года. В письме была куча ошибок – он просил деньги. Я сказал ему, чтобы он убирался в UKAD, а он вместо этого продал свою историю газете. Тайсон никогда не встречал этого человека. Его история – полная чушь».

А боссу WBC Маурисио Сулейману не очень-то и интересно, что было с Фьюри до того момента, как он стал чемпионом Всемирного боксерского совета в супертяжелом дивизионе.

«По моему личному мнению, человек, который утверждал, что принял деньги за ложную информацию, должен быть судимым, особенно с учетом того, что он пять лет ждал, чтобы рассказать свою историю. Примерно в то время Фьюри не был связан с WBC, он не дрался с Кличко за пояс WBC, поэтому этот вопрос не влияет на него как на нашего чемпиона мира в супертяжелом весе».

Как скандал Фьюри может повлиять на хэвивейт?

Подчеркнуто нейтральная позиция WBC и неоднозначная репутация UKAD не оставляют никаких сомнений – Тайсон Фьюри продолжит выходить на ринг и завершит карьеру по собственному желанию.

На горизонте маячит 100-миллонный мегафайт с Энтони Джошуа за все титулы в супертяжелом весе, а когда на кону такие деньги, у промоутеров всегда найдутся веские аргументы, чтобы защитить своего бойца. Фьюри не первый и не последний.

А что же репутация? Кажется, Тайсону уже давно плевать, что о нем думают другие. Это и выделяет его на фоне остальных звезд профи-бокса.