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Усик: Я буду изолирован в тренировочном лагере

Бокс
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Украинец верит, что коронавирус не сорвет его бой.

Усик: Я буду изолирован в тренировочном лагере
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Александр Усик (17-0, 13 КО) 23 мая в Лондоне должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"Очень надеюсь, что бой состоится. Если честно, я не очень задумывался о влиянии коронавируса на бой и на мой тренировочный лагерь. Но такие вызовы мотивируют меня.

В тренировочном лагере я буду изолирован от мира. Но каждое воскресенье я буду ходить в церковь и проводить время с семьей.

Ближе к спаррингам мы с командой решим, какой мой оптимальный вес. Он должен быть идеальным для моих движений, потому что это мой главный навык", - цитирует Усика Boxing Scene.

Ранее Александр Усик призвал искать защиту от коронавируса в храмах.

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В статье: Александр Усик коронавирус
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