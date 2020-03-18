Усик: Я буду изолирован в тренировочном лагере

Александр Усик (17-0, 13 КО) 23 мая в Лондоне должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"Очень надеюсь, что бой состоится. Если честно, я не очень задумывался о влиянии коронавируса на бой и на мой тренировочный лагерь. Но такие вызовы мотивируют меня.

В тренировочном лагере я буду изолирован от мира. Но каждое воскресенье я буду ходить в церковь и проводить время с семьей.

Ближе к спаррингам мы с командой решим, какой мой оптимальный вес. Он должен быть идеальным для моих движений, потому что это мой главный навык", - цитирует Усика Boxing Scene.

Ранее Александр Усик призвал искать защиту от коронавируса в храмах.