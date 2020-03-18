  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. У Гвоздика сорвался бой с американским панчером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Гвоздика сорвался бой с американским панчером

Бокс
(1 голосов)

Александр Гвоздик (17-0, 13 КО) не знает, что будет дальше.

У Гвоздика сорвался бой с американским панчером
Новина українською

"Изначально был план провести бой на карде шоу Ломаченко – Лопес 30 мая. Однако, из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой в том числе.

Top Rank отменили сейчас все вечера на март и апрель, поэтому не только у меня не понятно с будущим поединком, и вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США.

В соперники кстати планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально", - рассказал Гвоздик в интервью Luckypunchnet.

Джесси Харт (26-3, 21 КО) занимает 12-е место в рейтинге BoxRec среди боксеров полутяжелого веса.

Александр Гвоздик в последнем бою в октябре прошлого года досрочно проиграл Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял титул WBC.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Гвоздик коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...