У Гвоздика сорвался бой с американским панчером

"Изначально был план провести бой на карде шоу Ломаченко – Лопес 30 мая. Однако, из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой в том числе.

Top Rank отменили сейчас все вечера на март и апрель, поэтому не только у меня не понятно с будущим поединком, и вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США.

В соперники кстати планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально", - рассказал Гвоздик в интервью Luckypunchnet.

Джесси Харт (26-3, 21 КО) занимает 12-е место в рейтинге BoxRec среди боксеров полутяжелого веса.

Александр Гвоздик в последнем бою в октябре прошлого года досрочно проиграл Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял титул WBC.