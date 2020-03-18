Фьюри: Не уверен, что Деонтей бьет сильнее Владимира Кличко

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) признался, что удар украинца Владимира Кличко куда сильнее, чем у его бывшего соперника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

"Не уверен, что могу назвать его сильнейшим панчером в истории, я ведь не пропускал ударов всех лучших панчеров. Но знаете, не уверен, что Деонтей бьет сильнее Владимира Кличко. У Кличко внушительный нокаутирующий удар, и он выиграл куда больше боев, чем Уайлдер".

"Дело не в мощи удара Деонтея, а в скорости, с которой он его наносит. Из-за высокой скорости удар тяжело увидеть. А ударом, который ты не видишь, тебя может отправить спать даже не самый бьющий парень".

Напомним, что в последнем бою Фьюри победил Уайлдера нокаутом.