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Хирн: Решение АПЛ может сыграть роль в переносе поединков Усика и Джошуа

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Промоутер рассказал о подготовке к бою

Хирн: Решение АПЛ может сыграть роль в переносе поединков Усика и Джошуа
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Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что бой чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа против Кубрата Пулева может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.

Бой запланирован на 20 июня.

"Энтони требовал, чтобы его следующий бой состоялся в Великобритании. До 20 июня еще много времени, эта дата по-прежнему остается в наших планах. Мы говорили с "Тоттенхэмом" и убедились, что мы находимся на одной волне.

Конечно, решение АПЛ сыграет важную роль. В планах – утвердить новые даты. У нас поединок Уайта и Поветкина, который должен состояться 2 мая. Также бой Чисоры и Усика запланирован на 23 мая. Джошуа боксирует 20 июня. Все эти события могут быть перенесены.

В теории бой Энтони может состояться в июле. У нас есть потенциальная дата, но сейчас мы надеемся, что проведем его 20 июня", – сказал Хирн.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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