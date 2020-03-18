Хирн: Решение АПЛ может сыграть роль в переносе поединков Усика и Джошуа

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что бой чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа против Кубрата Пулева может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.

Бой запланирован на 20 июня.

"Энтони требовал, чтобы его следующий бой состоялся в Великобритании. До 20 июня еще много времени, эта дата по-прежнему остается в наших планах. Мы говорили с "Тоттенхэмом" и убедились, что мы находимся на одной волне.

Конечно, решение АПЛ сыграет важную роль. В планах – утвердить новые даты. У нас поединок Уайта и Поветкина, который должен состояться 2 мая. Также бой Чисоры и Усика запланирован на 23 мая. Джошуа боксирует 20 июня. Все эти события могут быть перенесены.

В теории бой Энтони может состояться в июле. У нас есть потенциальная дата, но сейчас мы надеемся, что проведем его 20 июня", – сказал Хирн.