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Гвоздик: Вижу интригу в бою Ломаченко – Лопес

Бокс
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Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) высказался о бое друга.

Гвоздик: Вижу интригу в бою Ломаченко – Лопес
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Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 30 мая в Нью-Йорке должен провести бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). В случае победы украинец станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Для Васи это опасный бой ведь Лопес может и ударить. Впрочем, считаю, что Ломаченко его просто разберет, в бою с ним Теофимо не будет таким, каким он был в предыдущих боях. Ведь там ему соперники позволяли делать многое, Вася такого не позволит.

В США есть много людей, которые верят в его победу. Плюс Top Rank подогревает интерес словами про новое поколение, которым как бы является Лопес, другими моментами.

Я не думаю, что они так делают, потому что свято верят в победу Лопеса. Они это делают просто потому, что знают зачем. Например, в предыдущих боях Ломаченко с Кэмпбеллом или с Кроллой я интриги не видел, а здесь она присутствует", - сказал Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Ранее UA-Футбол сообщал, что бой Ломаченко – Лопес могут перенести на неопределенный срок.

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В статье: Василий Ломаченко Александр Гвоздик Теофимо Лопес
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