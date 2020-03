Мейвезер: Спасибо, что всегда прикрывал мою спину, дядя Роджер

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мэйвезер продолжает скорбить из-за смерти дяди и тренера – Роджера Мэйвезера.

В своем "Твиттере" он выразил благодарность своему покойному дяде.

"Спасибо, что всегда прикрывал мою спину, дядя Роджер. Покойся с миром", – написав Мэйвезер.

#TBT Thanks for always having my back Uncle Roger! RIP Black pic.twitter.com/oQuO10CZym