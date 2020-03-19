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Мейвезер: Спасибо, что всегда прикрывал мою спину, дядя Роджер

Бокс
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Боксер поблагодарил дядю за все

Мейвезер: Спасибо, что всегда прикрывал мою спину, дядя Роджер
Новина українською

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мэйвезер продолжает скорбить из-за смерти дяди и тренера – Роджера Мэйвезера.

В своем "Твиттере" он выразил благодарность своему покойному дяде.

"Спасибо, что всегда прикрывал мою спину, дядя Роджер. Покойся с миром", – написав Мэйвезер.

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В статье: Флойд Мейвезер
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