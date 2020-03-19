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Мейвезер: Спасибо, что всегда прикрывал мою спину, дядя Роджер
Боксер поблагодарил дядю за все
Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мэйвезер продолжает скорбить из-за смерти дяди и тренера – Роджера Мэйвезера.
В своем "Твиттере" он выразил благодарность своему покойному дяде.
"Спасибо, что всегда прикрывал мою спину, дядя Роджер. Покойся с миром", – написав Мэйвезер.
#TBT Thanks for always having my back Uncle Roger! RIP Black pic.twitter.com/oQuO10CZym— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) March 19, 2020
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