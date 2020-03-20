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Лопес: Не собираюсь сидеть и ждать Ломаченко

Бокс
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Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заговорил об отмене боя с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Лопес: Не собираюсь сидеть и ждать Ломаченко
Новина українською

Ломаченко и Лопес должны встретиться 30 мая в Нью-Йорке. Накануне стало известно, что украинец прервал свой тренировочный лагерь в США и вернулся в Украину. Вероятно, из-за пандемии коронавируса бой будет перенесен на другую дату.

"Переговоры шли тяжело, но мы все же договорились. И почти сразу же после этого они отправляют Ломаченко домой в Украину. Что мне теперь сказать? Что делать? Я даже не знаю... Я просто расстроен. Мне не нравится все это, не нравится его отношение к делу

Будем ли мы вечно ждать Ломаченко? Нет, точно нет. Мы обеспечили его всем тем, о чем он мечтал. А теперь он ноет: не хочет драться в Нью-Йорке, хочет провести бой в Лас-Вегасе или даже в Кали. Честно? Это все раздражает

Не собираюсь я сидеть и ждать. Я вам не утка. И уже давно сообщил о планах покорить следующий весовой дивизион. Я по-прежнему думаю об этом. Бой против Ломаченко – единственное, что удерживает меня в легком весе. И если он не состоится, то это точно не моя вина. А еще этот вирус... В общем, сейчас все предельно непросто", - сказал Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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