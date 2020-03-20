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Главное достижение в истории украинского бокса? Вспоминаем, как Усик брал Суперсерию. ВИДЕО

Бокс
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Поход за трофеем Мухаммеда Али сделал украинца звездой мирового бокса.

Главное достижение в истории украинского бокса? Вспоминаем, как Усик брал Суперсерию. ВИДЕО
Новина українською

Александр Усик в июле 2017 года принял предложение Всемирной боксерской Суперсерии и выставил на кон свой пояс WBO в тяжелом весе. Спустя неделю на жеребьевке в Монако Усик в статусе главного фаворита турнира своим соперником по четвертьфиналу выбрал титулованного немца Марко Хука.

С Хуком Усик дрался 9 сентября в Берлине. Украинец быстро нашел подход к грязному боксу немца и не дал ему не единого шанса. Бой был завершен в начале 10-го раунда, когда рефери в ринге спас Хука после очередной затяжной атаки чемпиона.

Полуфинальная схватка с непобедимым чемпионом WBC Майрисом Бриедисом в январе 2018 года для Усика чуть не стала последней в Суперсерии. В Риге Александр провел один из самых невыразительных поединков в карьере, но все же добился победы с мизерным преимуществом на судейских записках (114-114, 115-113, 115-113).

К финальному бою WBSS против российского панчера Мурата Гассиева Усик втайне готовился под руководством Анатолия Ломаченко. В Москве украинец показательно деклассировал местного чемпиона, позволив тому выиграть не более одного раунда (120-108, 119-109, 119-109). Ринг Усик покидал с четырьмя титулами в крузервейте, поясом журнала The Ring и эффектным кубком имени легендарного Мухаммеда Али.

Весь путь Александра Усика к трофею Мухаммеда Али и званию абсолютного чемпиона мира:

Александр Усик в следующий раз выйдет на ринг 23 мая в Лондоне, а его соперником по второму бою в супертяжелом весе станет грозный британец Дерек Чисора.

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В статье: Александр Усик WBSS
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