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Усик готов провести реванш с Гассиевым. Но есть условие

Бокс
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Александр Усик (17-0, 13 КО) может снова подраться с россиянином.

Усик готов провести реванш с Гассиевым. Но есть условие
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Усик летом 2018 года в Москве в финале Суперсерии единогласным решением судей побил Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Мурат Гассиев замечательный спортсмен и воспитанный человек. Благодарность родителям за воспитание такого мужчины.

Хотел бы я провести с ним еще один поединок? Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет? На данный момент я об этом не думал.

Не знаю, хочу или не хочу. Даже не могу ответить вам на этот вопрос. Если это будет выгодно нам обоим, то можно провести бой", – заявил Усик во время прямого эфира в Instagram.

Ранее UA-Футбол вспоминал, как Александр Усик в 2017-2018 годах выиграл боксерскую Суперсерию.

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В статье: Александр Усик Мурат Гассиев
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