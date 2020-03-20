Бой Усика с Чисорой могут перенести на лето

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) должны выйти на ринг 23 мая в Лондоне. Помешать проведению поединка может пандемия коронавируса, которая приостановила спорт практически во всем мире.

"Мы понимаем, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Тогда мы перенесем бой Диллиана Уайта с Александром Поветкиным на середину июня, а Усик и Чисора подерутся в конце июня или в начале июля.

Джошуа – Пулев 20 июня? Все зависит от Премьер-лиги. Если Тоттенхэму понадобится стадион, то мы можем перенести бой на 25 июля", - цитирует Хирна BoxingScene.

Ранее UA-Футбол сообщал, что из-за коронавируса может не состояться объединительный бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.