Лопес: Наш поединок с Ломаченко не отменят, а перенесут

Обладатель пояса IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя против украинского чемпиона по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). В интервью ESPN он заявил, что бой могут отменить.

"Я узнал, что 14 марта отменили бой Шакура Стивенсона, а 17-го – Майкла Конлана. И тогда я понял, что мой бой будет следующим. Мы почти уверены, что станем следующими. Наш поединок с Ломаченко не отменят, а перенесут. Придется ждать дальнейших уведомлений.

Этот коронавирус повлиял не только на бокс, но и на другие виды спорта. Так что это что-то очень серьезное. Надеюсь, что все изменится к лучшему.

На дворе уже 2020 год, а я еще не дрался. Я провел последний бой в декабре, а сейчас у нас март. Я попытаюсь провести в этом году как минимум два, возможно, три поединка. Никто не знает, как долго продлится эта ситуация с вирусом. Откровенно говоря, в такие времена мы мало что можем изменить. Все очень непредсказуемо. Остается только сидеть и ждать".