Хирн: 20 июня – основная дата боя Джошуа - Пулев

Поединок между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым не был перенесен из-за коронавирусной пандемии.

"На данный момент бой все еще запланирован на 20 июня. Поскольку у нас не было официальной пресс-конференции, а билеты еще не поступили в продажу, мы не торопимся с его переносом", – сказал президент Epic Sports Джон Уирт.

"Мы по-прежнему планируем бой на 20 июня и регулярно общаемся с "Тоттенхэмом". Если будет продление сезона АПЛ, то мы можем вернуться к июлю, но сейчас 20 июня – основная дата", – сказал промоутер Эдди Хирн.