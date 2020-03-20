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Хирн: 20 июня – основная дата боя Джошуа - Пулев

Бокс
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Промоутер считает, что бой состоится в запланированные сроки

Хирн: 20 июня – основная дата боя Джошуа - Пулев
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Поединок между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым не был перенесен из-за коронавирусной пандемии.

"На данный момент бой все еще запланирован на 20 июня. Поскольку у нас не было официальной пресс-конференции, а билеты еще не поступили в продажу, мы не торопимся с его переносом", – сказал президент Epic Sports Джон Уирт.

"Мы по-прежнему планируем бой на 20 июня и регулярно общаемся с "Тоттенхэмом". Если будет продление сезона АПЛ, то мы можем вернуться к июлю, но сейчас 20 июня – основная дата", – сказал промоутер Эдди Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев Эдди Хирн
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