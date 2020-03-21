Владимир Кличко: Оставаться дома и спасать жизни - это основные принципы сегодня

Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram обратился к сторонникам с просьбой оставаться дома.

"Федеральное министерство зоровья попросило меня принять участие в немецкой национальной кампании "Мы остались дома".

Оставаться дома и спасать жизни - вот основные принципы, на которых мы все должны сосредоточиться.

Подумайте об этом: если бы мы все остались дома, мы могли бы справиться быстрее. Не важно, кто мы и где: давайте вместе распространим вирус солидарности", - написал Кличко.