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Владимир Кличко: Оставаться дома и спасать жизни - это основные принципы сегодня

Бокс
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Комментарий легенды

Владимир Кличко: Оставаться дома и спасать жизни - это основные принципы сегодня
UA-Футбол
Новина українською

Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram обратился к сторонникам с просьбой оставаться дома.

"Федеральное министерство зоровья попросило меня принять участие в немецкой национальной кампании "Мы остались дома".

Оставаться дома и спасать жизни - вот основные принципы, на которых мы все должны сосредоточиться.

Подумайте об этом: если бы мы все остались дома, мы могли бы справиться быстрее. Не важно, кто мы и где: давайте вместе распространим вирус солидарности", - написал Кличко.

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В статье: Владимир Кличко
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