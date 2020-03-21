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Владимир Кличко: Оставаться дома и спасать жизни - это основные принципы сегодня
Комментарий легенды
Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram обратился к сторонникам с просьбой оставаться дома.
"Федеральное министерство зоровья попросило меня принять участие в немецкой национальной кампании "Мы остались дома".
Оставаться дома и спасать жизни - вот основные принципы, на которых мы все должны сосредоточиться.
Подумайте об этом: если бы мы все остались дома, мы могли бы справиться быстрее. Не важно, кто мы и где: давайте вместе распространим вирус солидарности", - написал Кличко.
The Federal Ministry of Health has asked me to take part in the German national campaign #wirbleibenzuhause. Staying at home & saving lives are the fundamentals we should all focus on. Think about it: If we were all to stay at home now, we can get out faster! No matter who or where we are: Together, let's #spreadthevirusofsolidarity