Александр Усик: Я больше всего люблю свою родную страну, в Великобритания идет на втором месте

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-, 13 КО) рассказал о своих планах в королевском дивизионе и об отношении к британской публике. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я больше всего люблю родную страну, а Великобритания идет на втором месте. Я буду боксировать до тех пор, пока у меня есть мотивация просыпаться в 5 утра, чтобы тренироваться и упорно работать. Если я почувствую, что не хочу вставать с постели, то начну думать об уходе из бокса и начале карьеры в голливудских фильмах.

Я стану абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. У меня есть мечта", - сказал Александр.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном переносе боя Усик - Чисора.