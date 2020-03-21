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Александр Усик: Я больше всего люблю свою родную страну, в Великобритания идет на втором месте

Бокс
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Комментарий украинского супертяжа

Александр Усик: Я больше всего люблю свою родную страну, в Великобритания идет на втором месте
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-, 13 КО) рассказал о своих планах в королевском дивизионе и об отношении к британской публике. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я больше всего люблю родную страну, а Великобритания идет на втором месте. Я буду боксировать до тех пор, пока у меня есть мотивация просыпаться в 5 утра, чтобы тренироваться и упорно работать. Если я почувствую, что не хочу вставать с постели, то начну думать об уходе из бокса и начале карьеры в голливудских фильмах.

Я стану абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. У меня есть мечта", - сказал Александр.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном переносе боя Усик - Чисора.

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В статье: Александр Усик
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